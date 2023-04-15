Макдэвид стал обладателем «Морис Ришар Трофи»

Нападающий «Эдмонтона»впервые стал обладателем «Морис Ришар Трофи».

Этот приз ежегодно вручается лучшему снайперу регулярного сезона НХЛ.

Макдэвид забросил 64 шайбы в 82 матчах.

Второе место в гонке снайперов занял форвард «Бостона» Давид Пастрняк, в активе которого 61 шайба.

Впервые с сезона-1995/1996 сразу двум игрокам удалось забросить 60+ шайб в регулярном чемпионате.

Рекорд лиги по голам за один сезон по-прежнему принадлежит капитану «Вашингтона» Александру Овечкину, который в сезоне-2007/2008 забил 65 голов.

Макдэвид также стал лучшим бомбардиром регулярного чемпионата НХЛ. Канадский нападающий набрал 153 (64+89) очка — это новый рекорд 21-го века.

Макдэвид — всего лишь третий игрок в истории НХЛ, ставший лучшим по очкам, голам и передачам в одном сезоне. Ранее это удавалось только Филу Эспозито (1972/1973, «Бостон») и Уэйну Гретцки (5 раз — 1981/1982, 1982/1983, 1983/1984, 1984/1985, 1986/1987, «Эдмонтон»).