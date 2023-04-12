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    ЦСКА переиграл СКА и вышел в финал Кубка Гагарина

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    В шестом матче серии полуфинала Кубка Гагарина ЦСКА дома обыграл СКА со счетом 3:0.

    ЦСКА
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    ЦСКА

    Точными бросками в составе московской команды отметились Максим Соркин, Константин Окулов и Даррен Диц.

    КХЛ. Плей-офф. Западная конференция. Финал. Шестой матч
    ЦСКА (Москва) — СКА (Санкт-Петербург) — 3:0 (1:0, 1:0, 1:0)
    Голы: Соркин — 3 (Нестеров, Мамин), 0:13 — 1:0. Окулов — 6 (Плотников, Каменев), 30:36 — 2:0. Дитц — 3 (бол., Каменев), 45:17 — 3:0Вратари: Рейдеборн — Подъяпольский (55:12 — 55:43, 56:50 — 57:10, 58:32 — 58:44, 59:07)Штраф: 8 — 10Броски: 16 (4+6+6) — 22 (9+10+3)

    Таким образом, ЦСКА победил в серии со счетом 4-2 и вышел в финал Кубка Гагарина, где сыграет с «Ак Барсом».

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