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    Ротенберг высказался о гибели отца нападающего Матвея Мичкова

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ СКА Сочи
    Главный тренер СКА Роман Ротенберг отреагировал на новости о гибели отца нападающего «Сочи» Матвея Мичкова Андрея Мичкова.

    Роман Ротенберг
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    Роман Ротенберг

    «Ужасные новости. Погиб Андрей Мичков — отец нападающего Матвея Мичкова. Мы все хорошо знали Андрея Владиславовича, он был прекрасным человеком, отличным отцом, вырастил Матвея и дал ему путёвку в жизнь. Гибель Андрея — огромная потеря для нашего хоккея.

    Выражаю глубочайшие соболезнования Матвею и его семье. Мы не останемся в стороне и всегда поможем всем, чем только возможно. Сил и мужества родным и близким Андрея Мичкова», — написал Ротенберг в своем телеграм-канале.

  • Погиб отец форварда «Сочи» Матвея Мичкова
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    • Напомним, что 51-летний Андрей Мичков пропал 2 апреля, спустя два дня появилась информация о том, что мужчина найден мертвым.

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