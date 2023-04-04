Ротенберг высказался о гибели отца нападающего Матвея Мичкова

Главный тренеротреагировал на новости о гибели отца нападающего

«Ужасные новости. Погиб Андрей Мичков — отец нападающего Матвея Мичкова. Мы все хорошо знали Андрея Владиславовича, он был прекрасным человеком, отличным отцом, вырастил Матвея и дал ему путёвку в жизнь. Гибель Андрея — огромная потеря для нашего хоккея.

Выражаю глубочайшие соболезнования Матвею и его семье. Мы не останемся в стороне и всегда поможем всем, чем только возможно. Сил и мужества родным и близким Андрея Мичкова», — написал Ротенберг в своем телеграм-канале.

Напомним, что 51-летний Андрей Мичков пропал 2 апреля, спустя два дня появилась информация о том, что мужчина найден мертвым.