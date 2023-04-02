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    ЦСКА обыграл СКА в первом матче полуфинала Кубка Гагарина

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    ЦСКА в овертайме победил СКА в первом матче полуфинала Кубка Гагарина.

    Никита Нестеров
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    Никита Нестеров

    «Армейцы» забрали первый период благодаря шайбе Максима Мамина. Второй остался за хозяевами — забили Святослав Гребенщиков и Александр Никишин.

    В третьем периоде Владислав Каменев перевел игру в овертайм, а Никита Нестеров в дополнительное время позволил ЦСКА выиграть.

    КХЛ. Финал Западной конференции
    СКА (Санкт-Петербург) — ЦСКА (Москва) — 2:3 ОТ3 (0:1, 2:0, 0:1, 0:1)
    Голы: Мамин — 6 (Григоренко, Дитц), 1:04 — 0:1. Гребенщиков — 2 (Комаров, Педан), 23:34 — 1:1. Никишин — 3 (Гусев, Хуснутдинов), 26:16 — 2:1. Каменев — 7 (Нестеров, Дитц), 57:53 — 2:2. Нестеров — 2 (Григоренко, Мамин), 102:24 — 2:3Вратари: Николаев — Рейдеборн (57:44 — 57:53)Штраф: 4 — 4Броски: 50 (10+13+4+13+8+2) — 53 (10+7+13+9+13+1)

    ЦСКА повел в серии финала Западной конференции плей-офф КХЛ со счетом 1:0. Второй матч пройдет в Санкт-Петербурге 4 апреля.

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