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    Пыленков об обмене в «Северсталь»: Я повзрослел и стал смотреть на хоккей по-новому

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Северсталь СКА
    Защитник «Северстали» Даниил Пыленков подвел итоги сезона КХЛ и рассказал об обмене из питерского СКА в череповецкий клуб.

    Даниил Пыленков
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    Даниил Пыленков

    «После обмена из СКА провёл за "Северсталь" лишь половину чемпионата, поэтому не мне давать оценки. Но в плей-офф мы показали достойный хоккей, имели шансы на победу и в седьмом матче серии с ЦСКА.

    Мне кажется, у армейского клуба есть проблемы во втором раунде с "Локомотивом" ещё и потому, что много сил было потрачено в первом.

    Что мне дал обмен из СКА? Он дал мне возможность посмотреть на профессиональный хоккей по-новому, повзрослеть.

    В "Северстали" проводил на льду по 23 минуты за матч — и в чемпионате, и в Кубке. Почувствовал уверенность в своих силах — и, наверное, лидерскую ответственность», — цитирует Пыленкова Russia-Hockey.ru.

    В нынешнем сезоне регулярного чемпионата КХЛ Пыленков провел 40 матчей и набрал 21 (4+17) балл. В плей-офф защитник провел 7 матчей, забил гол и сделал 4 голевые передачи.

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