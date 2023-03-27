«Локомотив» переиграл ЦСКА и сравнял счет в серии

«Локомотив» переиграл ЦСКА Фото: globallookpress.com
На голы Егора Аверина и Александра Полунина гости смогли ответить лишь одним точным броском в исполнении Максима Мамина.
КХЛ. Плей-офф. Западная конференция. 1/2 финала. Шестой матч
«Локомотив» (Ярославль) — ЦСКА (Москва) — 2:1 (1:1, 0:0, 1:0)
Голы: Аверин — 1 (Коршков), 3:00 — 1:0. Мамин — 5 (Провольнев, Сергеев), 8:08 — 1:1. Полунин — 3, 44:06 — 2:1Вратари: Исаев — Рейдеборн (58:34)Штраф: 4 — 2Броски: 17 (8+5+4) — 34 (11+14+9)
Таким образом, «Локомотив» сравнял счет в серии — 3-3. Седьмой матч пройдет 29 марта в Москве.