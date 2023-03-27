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    «Локомотив» переиграл ЦСКА и сравнял счет в серии

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    В шестом матче серии второго раунда плей-офф КХЛ «Локомотив» на своем льду обыграл ЦСКА со счетом 2:1.

    «Локомотив» переиграл ЦСКА
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    «Локомотив» переиграл ЦСКА

    На голы Егора Аверина и Александра Полунина гости смогли ответить лишь одним точным броском в исполнении Максима Мамина.

    КХЛ. Плей-офф. Западная конференция. 1/2 финала. Шестой матч
    «Локомотив» (Ярославль) — ЦСКА (Москва) — 2:1 (1:1, 0:0, 1:0)
    Голы: Аверин — 1 (Коршков), 3:00 — 1:0. Мамин — 5 (Провольнев, Сергеев), 8:08 — 1:1. Полунин — 3, 44:06 — 2:1Вратари: Исаев — Рейдеборн (58:34)Штраф: 4 — 2Броски: 17 (8+5+4) — 34 (11+14+9)

    Таким образом, «Локомотив» сравнял счет в серии — 3-3. Седьмой матч пройдет 29 марта в Москве.

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