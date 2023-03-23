ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Мохаммед КудусМохаммед Кудус — новая трансферная цель топ-клубов
  • 22:00
    • ЦСКА переиграл «Локомотив» и упрочил преимущество в серии
  • 20:48
    • World Athletics восстановила членство России
  • 19:55
    • Словения переиграла Казахстан в отборе на Евро-2024
  • 19:29
    • «Авангард» переиграл «Металлург» и вышел в полуфинал Кубка Гагарина
    Все новости спорта

    ЦСКА переиграл «Локомотив» и упрочил преимущество в серии

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ ЦСКА Локомотив
    В четвертом матче серии второго раунда плей-офф КХЛ ЦСКА обыграл «Локомотив» со счетом 3:1.

    ЦСКА
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    ЦСКА

    Максим Мамин, Павел Карнаухов и Владислав Каменев забросили шайбы в составе московской команды. За ярославцев точный бросок престижа на счету Александра Елесина.

    КХЛ. Плей-офф. Западная конференция. 1/2 финала. Четвертый матч
    «Локомотив» (Ярославль) — ЦСКА (Москва) — 1:3 (0:1, 1:0, 0:2)
    Голы: Мамин — 4 (Григоренко, Сергеев), 6:48 — 0:1. Елесин — 2 (Иванов, Никулин), 35:15 — 1:1. Карнаухов — 3 (Светлаков), 41:53 — 1:2. Каменев — 5 (п.в.), 59:57 — 1:3Вратари: Исаев (57:55 — 59:57) — РейдеборнШтраф: 2 — 2Броски: 25 (9+4+12) — 13 (6+3+4)

    Таким образом, ЦСКА ведет в серии с «Локомотивом» со счетом 3-1. Пятый матч состоится в Москве 25 марта, начало — в 17.00.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Оппоненты привычно распишут мировую
  • Италия — Англия. Прогноз и ставки
  • 3.20
    •
  • Португалия начнет отбор с феерии
  • Португалия — Лихтенштейн. Прогноз и ставки
  • 2.10
    •
  • Франция имеет все, чтобы стартовать с победы
  • Франция — Нидерланды. Прогноз и ставки
  • 1.85
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьФрибет $40 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки ИгратьБонус $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.92
  • Экспресс дня 23 марта
  • Сегодня в 22:45
    •  3.20
  • Прогноз на матч Италия — Англия
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.10
  • Прогноз на матч Португалия — Лихтенштейн
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.85
  • Прогноз на матч Франция — Нидерланды
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •  2.55
  • Прогноз на матч Дания — Финляндия
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.26
  • Прогноз на матч Каролина — Рейнджерс
  • Хоккей
  • Завтра в 02:00
    •  2.30
  • Прогноз на матч Вашингтон — Чикаго
  • Хоккей
  • Завтра в 02:00
    •  2.48
  • Прогноз на матч Ак Барс — Адмирал
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •  3.20
  • Прогноз на матч Чехия — Польша
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении ЧМ-2022 Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЧМ-2022ЕвротурМЧМ-2023
    Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие