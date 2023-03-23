ЦСКА переиграл «Локомотив» и упрочил преимущество в серии

В четвертом матче серии второго раунда плей-офф КХЛобыгралсо счетом 3:1.

Максим Мамин, Павел Карнаухов и Владислав Каменев забросили шайбы в составе московской команды. За ярославцев точный бросок престижа на счету Александра Елесина.

КХЛ. Плей-офф. Западная конференция. 1/2 финала. Четвертый матч «Локомотив» (Ярославль) — ЦСКА (Москва) — 1:3 (0:1, 1:0, 0:2) Голы: Мамин — 4 (Григоренко, Сергеев), 6:48 — 0:1. Елесин — 2 (Иванов, Никулин), 35:15 — 1:1. Карнаухов — 3 (Светлаков), 41:53 — 1:2. Каменев — 5 (п.в.), 59:57 — 1:3Вратари: Исаев (57:55 — 59:57) — РейдеборнШтраф: 2 — 2Броски: 25 (9+4+12) — 13 (6+3+4)

Таким образом, ЦСКА ведет в серии с «Локомотивом» со счетом 3-1. Пятый матч состоится в Москве 25 марта, начало — в 17.00.