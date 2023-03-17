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    Никитин: Расслабились буквально на пять секунд и ЦСКА этого хватило

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    Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин прокомментировал поражение в матче полуфинала с ЦСКА (0:2).

    Игорь Никитин
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    Игорь Никитин

    «Проиграли, можно сказать, в мелочах, но это не мелочи. Мы расслабились буквально на пять секунд, и этого было достаточно, чтобы ЦСКА реализовал свой шанс. Серия только началась, всё продолжается. Думаю, что парни понимают, что нужно делать. Готовимся дальше.

    Перебросали соперника в три раза, но всё дело в психологии? Когда забивают, говорят, что это мастерство. Когда не забивают, что психология. Сегодня была психология.

    Не смогли сыграть в давление все 60 минут? У нас не было плана играть в давление все 60 минут. Против ЦСКА это нереально. По ситуации. Классная команда у ЦСКА, и они перехватывали инициативу. Не скажу, что мы провалили третий период, но эти нюансы дали сопернику ту энергию, которую они хотели забрать всю игру. Поэтому здесь надо скорректировать.

    В первом матче с "Витязем" тоже ничего не забили? Нет, ну с "Витязем" была совсем плохая игра. Сегодня мы играли лучше, но мы играли против другого соперника, и этого было недостаточно.

    У нас мало импровизации и наш стиль всегда одинаков? Мы такие, какие мы есть, и мы этого не стесняемся. В прошлом году быстро вылетели от ЦСКА? Мы хотим выиграть эту серию, вот и всё», — цитирует Никитина «Чемпионат».

    Таким образом, счет в серии стал 1-0 в пользу армейцев. Следующий матч между командами пройдет 19 марта на «ЦСКА Арене».

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