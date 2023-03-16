Ротенберг о победе над «Торпедо»: Продолжаем работать, все только начинается

Главный тренер СКАвысказался о победе над «Торпедо» (2:1 ОТ) в первом матче полуфинальной стадии Западной конференции Кубка Гагарина.

«Сегодня особая благодарность команде — держали удар, вырвали победу. И большая благодарность болельщикам, которые давали нам энергию. Продолжаем работать, все только начинается. Изменения в звеньях в третьем периоде — это поиск ключа к победе. Мы и по ходу сезона часто меняли сочетания. Это управление игрой.

Мы искали ключ к победе, и мы его нашли. Серия с "Торпедо" это серия равных соперников? В КХЛ нет вообще слабых соперников, все сильные. Наше преимущество по силовым приемам сегодня? Все видели по ходу сезона, что мы всегда жестко играем. Мы ничего не меняем, мы только улучшаем. Можно ли назвать эту игру сбоем в работе системы СКА? Победителей не судят. Есть над чем работать. Работаем дальше», — цитирует специалиста пресс-служба КХЛ.