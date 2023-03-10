Кудашов: Не скажу, что серия развивается не логичным образом

Главный тренер московскогоподвел итог матча против(3:4 ОТ) в серии первого раунда Кубка Гагарина.

«Отличная игра, и отличная серия складывается. Разницы с прошлым матчем не вижу, это были очень похожие встречи. Не скажу, что серия развивается не логичным образом, потому что в хоккее не бывает ничего нелогичного. Значит, нам дальше повезёт. Серия же не кончается.

В овертайме сказались удаления. Удаления ломают игру. Ты больше устаёшь, больше обороняешься, а играть в атаке всегда легче», — приводит слова Кудашова «Чемпионат».

Таким образом, счет в серии стал 3-2 в пользу «Торпедо». Следующая игра пройдет 12 марта в Москве.