«Адмирал» — «Салават Юлаев»: счет матча 0:1, обзор гола

в гостях обыграл(1:0) в 4-м матче 1/4 финала плей-офф КХЛ Восточной конференции.

Единственный гол был забит на 54-й минуте встречи. Защитник «Салавата Юлаева» Григорий Панин набросил шайбу от синей линии и попал точно в ворота.

КХЛ. Плей-офф. «Адмирал» (Владивосток) — «Салават Юлаев» (Уфа) — 0:1 (0:0, 0:0, 0:1). Голы: Панин — 1 (Башкиров, Дроздов), 54:08 — 0:1Вратари: Серебряков — ЕжовБроски: 19 (4+10+5) — 31 (14+5+12)Штраф: 2 — 6

После этого матча «Салават Юлаев» сравнял счет в серии плей-офф с «Адмиралом» — 2:2. Следующий матч состоится 9 марта в Уфе.