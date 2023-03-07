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    «Салават Юлаев» сравнял счет в серии плей-офф с «Адмиралом»

    «Адмирал» — «Салават Юлаев»: счет матча 0:1, обзор гола

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Салават Юлаев Адмирал
    «Салават Юлаев» в гостях обыграл «Адмирал» (1:0) в 4-м матче 1/4 финала плей-офф КХЛ Восточной конференции.

    Григорий Панин
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    Григорий Панин

    Единственный гол был забит на 54-й минуте встречи. Защитник «Салавата Юлаева» Григорий Панин набросил шайбу от синей линии и попал точно в ворота.

    КХЛ. Плей-офф.
    «Адмирал» (Владивосток) — «Салават Юлаев» (Уфа) — 0:1 (0:0, 0:0, 0:1).
    Голы: Панин — 1 (Башкиров, Дроздов), 54:08 — 0:1Вратари: Серебряков — ЕжовБроски: 19 (4+10+5) — 31 (14+5+12)Штраф: 2 — 6

    После этого матча «Салават Юлаев» сравнял счет в серии плей-офф с «Адмиралом» — 2:2. Следующий матч состоится 9 марта в Уфе.

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