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    Ротенберг о 4:6 с минским «Динамо»: Это плей-офф, здесь нет слабых соперников

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ СКА Динамо Минск
    Главный тренер СКА Роман Ротенберг прокомментировал поражение в первом матче с минским «Динамо» (4:6) в плей-офф Кубка Гагарина.

    Роман Ротенберг
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    Роман Ротенберг

    «Серьезно готовились к сопернику, понимали, что они сыграли десять игр на грани вылета, они были в игровом тонусе, у них по сути был уже плей-офф.

    Где-то мы выпали из игрового тонуса, не смогли порадовать наших болельщиков. Первый блин комом, будем сильнее.

    У нас есть следующая игра, чтобы все исправить, учтем этот матч. Будем работать над тем, чтобы в следующей игре порадовать наших болельщиков.

    Не сказал бы, что мы играли лучшую нашу игру в этом сезоне. Может, даже одна из худших игр. Так получилось: где-то давление, полные трибуны, это непросто для игроков. Мы хорошо поговорили в раздевалке, разберем игру.

    Это плей-офф, здесь нет слабых соперников. Ребята у соперника прошли многие игры "от ножа", много канадцев, ребят, которые играют спокойно и уверенно, им нечего терять.

    Все здесь зависит от нас, для нас эта игра — хороший урок, и было даже важнее получить такой урок, чтобы такого не было в будущем», — заявил Ротенберг.

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