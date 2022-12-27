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    Сборная США обыграла Латвию на молодежном ЧМ-2023

    Хоккей Молодежный чемпионат мира по хоккею Сборная США Сборная Латвии
    Сборная США в стартовом матче группового турнира молодежного чемпионата мира-2023 обыграла Латвию со счетом 5:2.

    Сборная США обыграла Латвию на молодежном ЧМ-2023
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    Сборная США обыграла Латвию на молодежном ЧМ-2023

    В составе победителей по голу забили Джимми Снаггеруд, Шон Беренс, Чез Лусиус, Рэдмонд Сэведж и Люк Хьюз.

    У латвийцев отличились Анри Равинскис и Никс Фененк.

    Молодежный чемпионат мира Группа B
    Латвия U20 — США U20 — 2:5 (0:0, 2:2, 0:3)
    Голы: Знуггеруд — 1 (Кули), 20:24 — 0:1. Равинскис — 1 (Руллерс, Озолиньш), 24:59 — 1:1. Беренс — 1 (Сэведж, Дюк), 29:17 — 1:2. Фененко — 1 (Руллерс), 34:24 — 2:2. Люциус — 1 (Беренс, Блэйк), 41:57 — 2:3. Сэведж — 1 (Дюк), 46:48 — 2:4. Хьюз — 1 (Пирт, Страмел), 53:29 — 2:5Вратари: Берзиньш — ОгастинШтраф: 4-2Броски: 17 (8+4+5) — 46 (9+19+18)

    В следующем матче США сыграют со Словакией (29 декабря), Латвия встретится со Швейцарией (28 декабря).

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