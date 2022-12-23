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    «Авангард» обыграл «Амур» в КХЛ

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    Омский «Авангард» у себя дома выиграл у «Амура». Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу омичей.

    Алекс Бродхерст
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    Алекс Бродхерст

    По шайбе в составе омичей забросили Александр Дергачев, Алекс Бродхерст и Владимир Ткачев. Бродхерст также отметился голевой передачей и записал на свой счет 2 очка.

    Одну шайбу у гостей отыграл Сергей Дубакин.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Авангард» (Омск) — «Амур» (Хабаровск) — 3:1 (1:0, 1:1, 1:0)
    Голы: Дергачев — 3 (Чистяков, Жарков), 19:50 — 1:0. Дубакин — 8 (Лихачев, Николишин), 22:03 — 1:1. А. Бродхерст — 2 (Белов), 33:52 — 2:1. Ткачев — 11 (бол., А. Бродхерст), 43:47 — 3:1Вратари: Демченко — Аликин (59:31)Штраф: 2 — 6Броски: 34 (11+13+10) — 24 (8+8+8)

    После этой встречи «Авангард» набрал 52 очка и вышел на 4-е место в Восточной конференции. У «Амура» 40 пунктов и 8-я позиция.

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