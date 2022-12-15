Чехия обыграла Финляндию в матче швейцарского раунда Евротура

одержала гостевую победу над(3:2) в матче швейцарского раунда Еврохоккейтура, который проходил в Хельсинки.

В составе победителей отличились Давид Томашек, Матей Странски и Ондржей Беранек.

За финнов шайбы забросили Эльмери Эронен и Йонас Кемппайнен.

Хоккей. Еврохоккейтур. Швейцарский этап Финляндия — Чехия — 2:3 (0:2, 0:0, 2:1) Голы: Странски — 1 (бол., Хлапик, Шпачек), 3:09 — 0:1. Беранек — 1 (мен., Чернох, Яндуш), 5:15 — 0:2. Эронен — 1 (Койвисто, Руотсалайнен), 49:31 — 1:2. Томашек — 1, 57:05 — 1:3. Кемппайнен — 1 (Леписто, Хартикайнен), 58:31 — 2:3Вратари: Ларми — ГрубецБроски: 28 (4+14+10) — 15 (7+1+7)

Встреча прошла в Финляндии, все остальные матчи этапа состоятся в швейцарском Фрибуре.

В следующем матче Чехия встретится со Швейцарией 17 декабря, а Финляндия сыграет со Швецией в тот же день.