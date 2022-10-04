Тренер «Куньлуня» поделился мнением о матче с «Северсталью»

Главный тренер «Куньлуня»поделился эмоциями от матча регулярного чемпионата КХЛ против «Северстали» (2:3 Б).

«Хорошо, что сегодня получилось забрать хотя бы одно очко. Очень мало у ребят было сил, выжимали из себя последнее. Иногда получалось так, что отдавали шайбу, но оставались жадными и боролись. Балл для нас тоже является неплохим результатом.

Мы ожидали, что эта игра будет тяжелой и из-за графика, и из-за соперника. Получилось и правда напряженно. Надеюсь, что в ближайшие пару дней получится хорошо отдохнуть, потом хорошо потренироваться и выйти заряженными на следующий матч. Отмечу действия спецбригад, они достойно поработали сегодня. Также похвалы заслуживает Смит.

Защитник Фрэм сыграл в атаке? Мы обсуждали с ним это на предсезонных сборах, как что для него это не сюрприз. Он умный игрок с хорошим катанием, способный сыграть в атаке, что в определенных ситуациях может дать нам преимущество», — цитирует тренера сайт КХЛ.

«Северсталь» прервала серию из трех поражений и с 14 очками идет 9-й на Западе. У «Куньлуня» 11 очков и 10-я позиция в Западной конференции.