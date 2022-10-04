ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Юрген Клопп«Ливерпуль» — «Рейнджерс». Онлайн
    Все новости спорта

    Тренер «Куньлуня» поделился мнением о матче с «Северсталью»

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Куньлунь Ред Стар Северсталь
    Главный тренер «Куньлуня» Грег Айрленд поделился эмоциями от матча регулярного чемпионата КХЛ против «Северстали» (2:3 Б).

    Айрленд Грег
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Айрленд Грег

    «Хорошо, что сегодня получилось забрать хотя бы одно очко. Очень мало у ребят было сил, выжимали из себя последнее. Иногда получалось так, что отдавали шайбу, но оставались жадными и боролись. Балл для нас тоже является неплохим результатом.

  • «Северсталь» по буллитам победила «Куньлунь»
  • Читайте по теме

    • Мы ожидали, что эта игра будет тяжелой и из-за графика, и из-за соперника. Получилось и правда напряженно. Надеюсь, что в ближайшие пару дней получится хорошо отдохнуть, потом хорошо потренироваться и выйти заряженными на следующий матч. Отмечу действия спецбригад, они достойно поработали сегодня. Также похвалы заслуживает Смит.

    Защитник Фрэм сыграл в атаке? Мы обсуждали с ним это на предсезонных сборах, как что для него это не сюрприз. Он умный игрок с хорошим катанием, способный сыграть в атаке, что в определенных ситуациях может дать нам преимущество», — цитирует тренера сайт КХЛ.

    «Северсталь» прервала серию из трех поражений и с 14 очками идет 9-й на Западе. У «Куньлуня» 11 очков и 10-я позиция в Западной конференции.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Одержит ли «Челси» первую победу в Лиге чемпионов?
  • «Челси» — «Милан». Прогноз и ставки
  • 1.72
    •
  • «Реал» упрется в тылы «горняков»
  • «Реал» — «Шахтер». Прогноз и ставки
  • 2.58
    •
  • В столице СКА продолжит отбирать очки и местных команд
  • «Спартак» — СКА. Прогноз и ставки
  • 2.24
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьФрибет $40 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки ИгратьБонус $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.33
  • Экспресс дня 5 октября
  • Завтра в 22:00
    •  1.72
  • Прогноз на матч Челси — Милан
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.58
  • Прогноз на матч Реал — Шахтер
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.24
  • Прогноз на матч Спартак — СКА
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •  2.64
  • Прогноз на матч Бенфика — ПСЖ
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Севилья — Боруссия Д
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Шарлотт — Коламбус Крю
  • Футбол
  • Послезавтра в 12:00
    •  2.02
  • Прогноз на матч Циципас — Нарди
  • Теннис
  • Завтра в 16:30
    •  2.34
  • Прогноз на матч Гоффен — Маннарино
  • Теннис
  • Завтра в 11:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЧМ-2022ЕвротурМЧМ-2022
    Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие