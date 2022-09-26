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    «Северсталь» по буллитам уступила «Адмиралу»

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    Череповецкая «Северсталь» потерпела поражение по буллитам от владивостокского «Адмирала» (1:2 ПБ) в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.

    «Адмирал»
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    «Адмирал»

    В составе победителей отличились Николай Елисеев и Александр Горшков, исполнивший победный буллит.

    Гол гостей на счету Даниила Вовченко.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Северсталь» (Череповец) — «Адмирал» (Владивосток) — 1:2 Б (0:1, 1:0, 0:0, 0:0, 0:1)
    Голы: Елисеев — 1 (Чебыкин, Валиев), 5:01 — 0:1. Вовченко — 6 (бол., Пилипенко, Пресс), 39:38 — 1:1Победный буллит: ГоршковВратари: Подъяпольский — СеребряковБроски: 31 (12+6+11+2) — 23 (4+9+8+2)Штраф: 8 — 22

    «Адмирал» прервал серию из трех поражений и с 11 очками занимает шестое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Северсталь» потерпела четвертое поражение в последних пяти матчах и с 12 очками идет восьмой на Западе.

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