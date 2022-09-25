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    Шайба Галиева принесла «Ак Барсу» победу над «Трактором»

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Ак Барс Трактор
    Казанский «Ак Барс» победил «Трактор» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Счет составил 3:2 в пользу хозяев.

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    У хозяев забивали Станислав Галиев, Кирилл Панюков и Вячеслав Войнов. Шайба Галиева стала победной.

    Нервы победителям подпортили Артем Блажиевский и Сергей Телегин, которые отметились у гостей.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Ак Барс» (Казань) — «Трактор» (Челябинск) — 3:2 (1:0, 0:2, 2:0)
    Голы: Панюков — 2 (Сафонов), 2:16 — 1:0. Блажиевский — 1 (Капустин), 32:04 — 1:1. Телегин — 1 (бол., Бурдасов), 36:06 — 1:2. Войнов — 1 (бол., Галиев, Семенов), 42:12 — 2:2. Галиев — 1 (бол., Радулов, Шипачев), 46:55 — 3:2Вратари: Билялов — Мыльников (58:03 — 59:28)Штраф: 4 — 10Броски: 29 (14+8+7) — 26 (5+14+7)

    После этого матча «Ак Барс» набрал 13 очков и занимает в таблице Востока 3-е место. У «Трактора» 8 очков на счету, с которыми он занимает 8-ю строчку.

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