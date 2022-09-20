Шайба Пинчука принесла минскому «Динамо» победу над «Северсталью»

Игроки «Динамо» Фото: globallookpress.com
У минчан забивали Павел Варфоломеев, Владимир Алистров и Виталий Пинчук. Шайба последнего стала победной.
За «Северсталь» отличились Егор Морозов и Робин Пресс.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Динамо Мн» (Минск) — «Северсталь» (Череповец) — 3:2 (1:0, 2:2, 0:0)
Голы: Варфоломеев — 1, 7:20 — 1:0. Морозов — 2, 31:05 — 1:1. Алистров — 1 (Сапего), 31:36 — 2:1. Пресс — 2 (бол., Пилипенко, Петунин), 34:27 — 2:2. Пинчук — 2 (Соколов, Горбунов), 35:01 — 3:2Вратари: Колосов — Шугаев (58:45)Штраф: 10 — 6Броски: 17 (5+9+3) — 27 (8+10+9)
«Динамо» набрало 11 очков и занимает 3-е место в Западной конференции. «Северсталь» с 9 баллами идет на 8-й позиции.