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    Шайба Пинчука принесла минскому «Динамо» победу над «Северсталью»

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    Минское «Динамо» обыграло «Северсталь» в домашнем матче КХЛ. Счет составил 3:2 в пользу хозяев.

    Игроки «Динамо»
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    Игроки «Динамо»

    У минчан забивали Павел Варфоломеев, Владимир Алистров и Виталий Пинчук. Шайба последнего стала победной.

    За «Северсталь» отличились Егор Морозов и Робин Пресс.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Динамо Мн» (Минск) — «Северсталь» (Череповец) — 3:2 (1:0, 2:2, 0:0)
    Голы: Варфоломеев — 1, 7:20 — 1:0. Морозов — 2, 31:05 — 1:1. Алистров — 1 (Сапего), 31:36 — 2:1. Пресс — 2 (бол., Пилипенко, Петунин), 34:27 — 2:2. Пинчук — 2 (Соколов, Горбунов), 35:01 — 3:2Вратари: Колосов — Шугаев (58:45)Штраф: 10 — 6Броски: 17 (5+9+3) — 27 (8+10+9)

    «Динамо» набрало 11 очков и занимает 3-е место в Западной конференции. «Северсталь» с 9 баллами идет на 8-й позиции.

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