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    В НХЛ сомневаются в выборе клубами россиян в первом раунде драфта

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    Заместитель комиссара НХЛ Билл Дэли скептически оценил вероятность выбора российских хоккеистов в первом раунде драфта НХЛ-2022.

    В НХЛ сомневаются в выборе клубами россиян в первом раунде драфта
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    В НХЛ сомневаются в выборе клубами россиян в первом раунде драфта

    Ряд североамериканских специалистов сомневаются в доступности российских игроков в текущей ситуации.

    «Удивлюсь ли я, если некоторые из них проскользнут туда, куда они должны, по прогнозам, попасть? Возможно», — приводит слова Дэли Yahoo Sports.

    Причинами нежелания выбирать российских игроков называются спецоперация на Украине, ситуация с вратарем Иваном Федотовым, а также прекращение действия соглашения между НХЛ и КХЛ.

    Драфт НХЛ-2022 года пройдет в ночь с 7 на 8 июля. В последний раз россиян не выбирали в первом раунде в 2005 году.

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