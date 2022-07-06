В НХЛ сомневаются в выборе клубами россиян в первом раунде драфта

Заместитель комиссара НХЛскептически оценил вероятность выбора российских хоккеистов в первом раунде драфта НХЛ-2022.

Ряд североамериканских специалистов сомневаются в доступности российских игроков в текущей ситуации.

«Удивлюсь ли я, если некоторые из них проскользнут туда, куда они должны, по прогнозам, попасть? Возможно», — приводит слова Дэли Yahoo Sports.

Причинами нежелания выбирать российских игроков называются спецоперация на Украине, ситуация с вратарем Иваном Федотовым, а также прекращение действия соглашения между НХЛ и КХЛ.

Драфт НХЛ-2022 года пройдет в ночь с 7 на 8 июля. В последний раз россиян не выбирали в первом раунде в 2005 году.