Гусев: Седьмой матч против ЦСКА сравним с финалом Олимпиады

Нападающий СКАподелился впечатлениями после поражения своей команды отв 6-м матче полуфинала Кубка Гагарина (1:3).

Счет в серии стал 3-3. Финальный матч серии между СКА и ЦСКА состоится в Санкт-Петербурге 14 апреля.

«Седьмой матч одна из самых интересных вещей в хоккее. Сравнимо с финалом Олимпиады.

Все важно в седьмой игре — эмоции, понимание, что ты должен делать. Тут уже нет никаких оправданий, надо сделать все и даже немного больше.

Когда я вернулся в КХЛ, то сказал, что ЦСКА всегда играет от обороны? Что было, то прошло.

У соперника психологическое преимущество перед седьмым матчем? Игра начинается со счетом 0:0. Надо играть без ошибок и надеяться, что все будет хорошо», — цитирует Гусева пресс-служба КХЛ.