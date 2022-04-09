Ротенберг: СКА сыграл в умный хоккей в четвертом матче с ЦСКА

Главный тренер СКАпрокомментировал победу над ЦСКА (3:2) в четвертом матче финальной серии Западной конференции КХЛ.

После четырех матчей счет в серии 2-2. Пятая игра пройдет 10 апреля в Санкт-Петербурге.

«Сыграли в умный хоккей с высокой самоотдачей. Выиграли единоборства, реализовали свои моменты. Понятно, что мы можем играть еще лучше. Нам преподнесли хороший урок, мы, как хорошие ученики, учимся. Сегодня сдали экзамен.

Игра диктует свой сценарий, изменения и корректировки в составе — это огромный опыт всего нашего тренерского штаба.

Надо выиграть следующую игру. Здесь каждая игра — отдельная история. Будем к этому стремиться. Есть над чем работать.

Все работают на команду, каждый вносит свой вклад в победу. Если рассматривать игроков по отдельности, все действия должны идти на пользу команде. Все игроки стремятся делать все возможное, чтобы помочь команде победить», — приводит слова Ротенберга «Матч ТВ».