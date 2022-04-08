Лямся: В этом сезоне у «Салавата» была лучшая команда за пять лет моей работы в Уфе

Главный тренер «Салавата Юлаева»подвёл итоги плей-офф для уфимского клуба, а также рассказал о вынужденных изменениях в составе по ходу сезона.

«Причины поражения в серии с „Трактором“? Я думаю, мы оказались не готовы к четвёртому матчу серии у себя дома. Если взять во внимание третью игру, тогда мы показали не просто хороший, а идеальный хоккей. Казалось, что команде не хватало энергии, мы как-будто немного подсдали.

Считаю, что ключевым моментом нашей серии с "Трактором" стал пятый матч, в котором у нас было большое количество моментов, в том числе выход "3 в 1". Я считаю, мы играли лучше, однако вратарь соперника сделал большую разницу. У нас были возможности забросить шайбу в большинстве, но мы не смогли этого сделать — это также стало одним из ключевых моментов всей серии. В шестом матче в Уфе вратарь "Трактора" Роман Вилл сделал 26 сейвов в третьем периоде, этот парень сыграл настолько азартно, что не дал нам шанса на спасение, несмотря на то, насколько эффективно мы действовали в зоне соперника.

Перед плей-офф команду покинули все легионеры — лидеры "Салавата Юлаева". Как вам удалось так быстро сплотить оставшихся ребят? У нас было много встреч для того, чтобы попытаться по кусочкам найти путь к продолжению и нашим победам. Очень важным было создание атмосферы, ведь я действительно доверял своей команде и стремился дать почувствовать парням, что они важны, предоставил им шанс. Я не мог смириться с ситуацией, для нас это было большое время. Пришёл момент показать, насколько они хороши. Я выбрал такой путь, и ребята довольно хорошо справились.

Не жалею сейчас, что не давал столько игрового времени Данилу Алалыкину и Алексею Пустозёрову в регулярном чемпионате? Нет, потому что их нужно было подготовить к такому моменту. В этом сезоне у нас была действительно хорошая команда, по моему мнению, лучшая команда за пять лет моей работы в Уфе — очень сильная.

Важным моментом было то, что у нас было шесть линий, шесть полных единиц, которые можно было бы использовать во время плей-офф. По этой причине, я стремился разделять игровое время между молодыми игроками во время регулярного чемпионата. Что касается предсезонки, то на ней наша молодёжь показала себя очень хорошо, они много играли. Ключевое — нам удалось проверить в деле много ребят во время плей-офф. Вот почему я не жалею о том, что делал.

Скорее всего, команду ждёт перестройка, "Салават Юлаев" в следующем сезоне будет уже другим? Конечно, ситуация вокруг хоккея в мире сейчас постоянно меняется. На мой взгляд, клубам нужно быть на шаг впереди и уметь чувствовать возможные изменения. Если говорить о "Салавате Юлаеве", то у команды есть очень опытная линия обороны, опытные нападающие, плюс молодые ребята, которые очень здорово себя проявили. У них есть шанс достичь своего пика. Нужно постараться всё это сохранить», — цитирует Лямся официальный сайт КХЛ.