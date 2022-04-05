Крылов рассказал о задаче, которая будет поставлена перед «Авангардом» в новом сезоне КХЛ

Председатель Совета директоров «Авангарда»рассказал о задачах, которые будут стоять перед клубом в новом сезоне Континентальной хоккейной лиги.

«Для "Авангарда" ситуация меняется только в том плане, что клуб наконец-то возвращается к себе домой. Это главное. В остальном же для "Авангарда" все остается прежним — наша задача быть чемпионом, лидером чемпионата КХЛ.

Что касается расходов на новую арену, то бюджет на строительство был выделен, и он не изменился. Это очень радует. Клуб вовремя согласовал все договоренности и выдержал все ценовые изменения в рамках санкций. Команда летом переедет в Омск, в этом у меня нет сомнений. Что касается бюджета клуба, то он будет утвержден советом директоров по итогам сезона», — цитирует Крылова телеграм-канал клуба.