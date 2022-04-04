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    Крылов: «Авангард» переезжает в Омск, будем строить новую команду

    Хоккей Прогнозы на КХЛ Авангард КХЛ
    Председатель совета директоров «Авангарда» Александр Крылов высказался об уходе Боба Хартли с поста главного тренера команды.

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    «Хотелось бы его поблагодарить за прекрасные четыре года. Он доказал, что настоящий профессионал.

    Как многие отмечали, он приходил рано утром на арену и уходил последним. Он очень любит хоккей, целиком и полностью ему предан.

    Поэтому таких людей очень мало, больших профессионалов. Считаю, что "Авангарду" с тренером повезло. Мы достигли кубка и провели четыре прекрасных года вместе с ним.

    Что дальше? Во-первых, мы должны подвести итоги сезона, разобраться в тех ошибках, которые были совершены. После этого наметить планы на будущее.

    В любом случае команда переезжает в Омск и с учетом этого переезда будем строить новую команду», — сказал Крылов клубной пресс-службе.

    Во втором раунде Кубка Гагарина-2022 клуб под руководством Хартли проиграл «Металлургу» (3-4).

    Хартли возглавлял «Авангард» с 2018 года. С ним команда дважды играла в финалах Кубка Гагарина. В 2021 году омичи завоевали главный трофей КХЛ, обыграв в финальной серии ЦСКА.

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