Ротенберг: Сегодня допустили на одну ошибку больше, чем ЦСКА

Главный тренерпрокомментировал поражение своей команды от(1:3) в первом матче полуфинала Кубка Гагарина.

«Моментов много, но здорово играют вратари. Нужно закрывать их, бросать.

Количество голевых шансов говорит о том, что мы на правильном пути, что у нас есть возможности, которые надо реализовать. Вот их отсутствие могло бы насторожить. Это плей-офф, все только начинается.

Что произошло в эпизоде со вторым голом? Хоккей — игра ошибок. Посмотрим видео, проанализируем, сделаем выводы и пойдем вперед.

Мы играем в хоккей, а не выходим драться. Хотим забить как можно больше, а не отвечать на провокации. Сегодня допустили на одну ошибку больше. Сделаем выводы, будем двигаться вперед.

Победный гол ЦСКА? В обороне играют пять человек. Мы обязательно посмотрим и разберем этот момент. У каждого игрока задача выигрывать единоборства, не уступать в борьбе.

Не ищем виноватых — вместе побеждаем, вместе проигрываем. Мы команда», — цитирует Ротенберга пресс-служба СКА.