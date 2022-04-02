Ротенберг: Сегодня допустили на одну ошибку больше, чем ЦСКА

«Моментов много, но здорово играют вратари. Нужно закрывать их, бросать.
Количество голевых шансов говорит о том, что мы на правильном пути, что у нас есть возможности, которые надо реализовать. Вот их отсутствие могло бы насторожить. Это плей-офф, все только начинается.
Что произошло в эпизоде со вторым голом? Хоккей — игра ошибок. Посмотрим видео, проанализируем, сделаем выводы и пойдем вперед.
Мы играем в хоккей, а не выходим драться. Хотим забить как можно больше, а не отвечать на провокации. Сегодня допустили на одну ошибку больше. Сделаем выводы, будем двигаться вперед.
Победный гол ЦСКА? В обороне играют пять человек. Мы обязательно посмотрим и разберем этот момент. У каждого игрока задача выигрывать единоборства, не уступать в борьбе.
Не ищем виноватых — вместе побеждаем, вместе проигрываем. Мы команда», — цитирует Ротенберга пресс-служба СКА.