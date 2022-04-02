СКА — ЦСКА: стали известны составы на первый матч финальной серии Западной конференции

Фрагмент матча Фото: globallookpress.com
В финале Западной конференции сыграют санкт-петербургский СКА и московский ЦСКА. Начало — в 17:00 мск. Стали известны стартовые сочетания звеньев в обеих командах.
СКА:
Юханссон (Самонов);
Ожиганов — Фантенберг, Кузьменко — Комаров — Бурдасов;
Лехтонен — Робинсон, Гусев — Воробьёв — Моисеев;
Фальковский — Солянников, Галимов — Хуснутдинов — Волков;
Пыленков, Тимкин — Бардаков — Швец-Роговой, Кетов.
ЦСКА:
Федотов (Рейдеборн);
Дальбек — Нестеров, Окулов — Каменев — Плотников;
Киселевич — Диц, Слепышев — Карнаухов — Григоренко;
Сергеев — Провольнев, Попов — Светлаков — Соркин;
Грудинин, Абрамов — Андронов — Панкратов, Мингачёв.