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    СКА — ЦСКА: стали известны составы на первый матч финальной серии Западной конференции

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    Сегодня, 2 апреля, стартует полуфинальный раунд в рамках плей-офф Кубка Гагарина 2022 года.

    Фрагмент матча
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    Фрагмент матча

    В финале Западной конференции сыграют санкт-петербургский СКА и московский ЦСКА. Начало — в 17:00 мск. Стали известны стартовые сочетания звеньев в обеих командах.

    СКА:

    Юханссон (Самонов);
    Ожиганов — Фантенберг, Кузьменко — Комаров — Бурдасов;
    Лехтонен — Робинсон, Гусев — Воробьёв — Моисеев;
    Фальковский — Солянников, Галимов — Хуснутдинов — Волков;
    Пыленков, Тимкин — Бардаков — Швец-Роговой, Кетов.

    ЦСКА:

    Федотов (Рейдеборн);
    Дальбек — Нестеров, Окулов — Каменев — Плотников;
    Киселевич — Диц, Слепышев — Карнаухов — Григоренко;
    Сергеев — Провольнев, Попов — Светлаков — Соркин;
    Грудинин, Абрамов — Андронов — Панкратов, Мингачёв.

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