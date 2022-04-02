СКА — ЦСКА: стали известны составы на первый матч финальной серии Западной конференции

Сегодня, 2 апреля, стартует полуфинальный раунд в рамках плей-офф Кубка Гагарина 2022 года.

В финале Западной конференции сыграют санкт-петербургский СКА и московский ЦСКА. Начало — в 17:00 мск. Стали известны стартовые сочетания звеньев в обеих командах.

СКА:

Юханссон (Самонов);

Ожиганов — Фантенберг, Кузьменко — Комаров — Бурдасов;

Лехтонен — Робинсон, Гусев — Воробьёв — Моисеев;

Фальковский — Солянников, Галимов — Хуснутдинов — Волков;

Пыленков, Тимкин — Бардаков — Швец-Роговой, Кетов.

ЦСКА:

Федотов (Рейдеборн);

Дальбек — Нестеров, Окулов — Каменев — Плотников;

Киселевич — Диц, Слепышев — Карнаухов — Григоренко;

Сергеев — Провольнев, Попов — Светлаков — Соркин;

Грудинин, Абрамов — Андронов — Панкратов, Мингачёв.