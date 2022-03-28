«Авангард» обыграл «Металлург» и сравнял счет в серии

В шестом поединке серии плей-офф КХЛу себя дома разгромилсо счетом 5:1.

Дубль у победителей сделал Арсений Грицюк, который также оформил голевую передачу.

Кроме него по шайбе в составе омичей забросили Никита Сошников, Николай Прохоркин и Алексей Емелин.

КХЛ. Восток. 1/2 финала конференций. Шестой матч «Авангард» (Омск) — «Металлург» (Магнитогорск) — 5:1 (2:0, 2:0, 1:1) Голы: Сошников — 5 (бол., Береглазов, Цегларик), 13:29 — 1:0. Емелин — 2 (бол., Грицюк, Найт), 19:05 — 2:0. Грицюк — 5 (бол., Береглазов, Толчинский), 27:10 — 3:0. Грицюк — 6 (Цегларик), 34:29 — 4:0. Никонцев — 3 (Яковлев, Хультстрем), 49:27 — 4:1. Прохоркин — 5 (бол., Толчинский, Емелин), 52:41 — 5:1Вратари: Грубец — Кошечкин (Налимов, 45:53)Штраф: 10 — 16Броски: 31 (12+16+3) — 24 (4+9+11)

Счет в серии стал 3:3. Следующий поединок состоится 30 марта.