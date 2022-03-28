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    «Авангард» обыграл «Металлург» и сравнял счет в серии

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Авангард Металлург Мг
    В шестом поединке серии плей-офф КХЛ «Авангард» у себя дома разгромил «Металлург» со счетом 5:1.

    Шимон Грубец
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    Шимон Грубец

    Дубль у победителей сделал Арсений Грицюк, который также оформил голевую передачу.

    Кроме него по шайбе в составе омичей забросили Никита Сошников, Николай Прохоркин и Алексей Емелин.

    КХЛ. Восток. 1/2 финала конференций. Шестой матч
    «Авангард» (Омск) — «Металлург» (Магнитогорск) — 5:1 (2:0, 2:0, 1:1)
    Голы: Сошников — 5 (бол., Береглазов, Цегларик), 13:29 — 1:0. Емелин — 2 (бол., Грицюк, Найт), 19:05 — 2:0. Грицюк — 5 (бол., Береглазов, Толчинский), 27:10 — 3:0. Грицюк — 6 (Цегларик), 34:29 — 4:0. Никонцев — 3 (Яковлев, Хультстрем), 49:27 — 4:1. Прохоркин — 5 (бол., Толчинский, Емелин), 52:41 — 5:1Вратари: Грубец — Кошечкин (Налимов, 45:53)Штраф: 10 — 16Броски: 31 (12+16+3) — 24 (4+9+11)

    Счет в серии стал 3:3. Следующий поединок состоится 30 марта.

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