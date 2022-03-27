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    Гендиректор «Динамо»: Еременко еще не закончил свою карьеру

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    Генеральный директор московского «Динамо» Михаил Тюркин заявил, что действующий голкипер московского клуба Александр Еременко еще не закончил профессиональную карьеру.

    Александр Еременко
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    Александр Еременко

    Напомним, что после вылета из Кубка Гагарина от ЦСКА (0-4) 41-летний вратарь сказал, что намерен завершить карьеру.

    «Начнём с того, что Александр ещё не закончил свою карьеру. Пока у нас нет никаких официальных решений.

    Он великий человек и мой большой друг. Восхищаюсь этим человеком и считаю, что в нынешнем поколении он один из лучших.

    Без сомнений, бесценный опыт Александра Ерёменко ещё поможет динамовской команде в нашей борьбе за победу», — сказал Тюркин «Чемпионату».

    В составе «Динамо» Еременко стал двукратным обладателем Кубка Гагарина (2012, 2013), а также трехкратным чемпионом России (2005, 2012, 2013).

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