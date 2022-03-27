Гендиректор «Динамо»: Еременко еще не закончил свою карьеру

Генеральный директор московского «Динамо»заявил, что действующий голкипер московского клубаеще не закончил профессиональную карьеру.

Напомним, что после вылета из Кубка Гагарина от ЦСКА (0-4) 41-летний вратарь сказал, что намерен завершить карьеру.

«Начнём с того, что Александр ещё не закончил свою карьеру. Пока у нас нет никаких официальных решений.

Он великий человек и мой большой друг. Восхищаюсь этим человеком и считаю, что в нынешнем поколении он один из лучших.

Без сомнений, бесценный опыт Александра Ерёменко ещё поможет динамовской команде в нашей борьбе за победу», — сказал Тюркин «Чемпионату».

В составе «Динамо» Еременко стал двукратным обладателем Кубка Гагарина (2012, 2013), а также трехкратным чемпионом России (2005, 2012, 2013).