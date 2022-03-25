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    Каюмов: На «Локомотив» возлагали слишком много ожиданий. Думали, Кубок Гагарина уже наш

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Локомотив
    Нападающий «Локомотива» Артур Каюмов прокомментировал итоги сезона для ярославского клуба.

    Артур Каюмов
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    Артур Каюмов

    «ЦСКА вынес "Динамо" в серии с тем же счётом 4-0. Это действительно сейчас самая сильная команда в КХЛ? Надо отдать должное ЦСКА. Это хорошая команда с опытом кубковых побед. Не скажу, что мы с ними плохо сыграли. Были матчи, которые мы могли выигрывать, в двух вели в счёте, имели шансы в том длинном овертайме. Кто знает, реализуй мы их, может быть, были на месте ЦСКА во втором раунде? Заключительный матч ЦСКА с "Динамо" я смотрел, мне показалось, что динамовцы в какой-то момент расслабились.

    Игорь Никитин, говоря о поражении от ЦСКА, упирает на то, что при относительно равной игре ярославцы уступили в реализации? Я думаю, всё именно так. В каждой игре у нас было полно возможностей. Всё решили нюансы и в, частности, реализация большинства.

    Согласен, что у ЦСКА есть костяк, обладающий инстинктом победителей, чего как раз не хватает "Локомотиву"? Возможно и так. Но у нас есть парни, которые точно так же хотят выиграть Кубок Гагарина. В том числе и я. Не всё зависит от опыта. Зачастую решает то, кто больше хочет.

    У лидеров "Локомотива" выработался некий кубковый комплекс? Нет никакого комплекса! Положа руку на сердце, все хотят этот кубок. Мы сами, руководство, весь город. Но каждый год появляются какие-то нюансы, которые мешают. То первый раунд, то второй… Я не знаю, в чём проблема. У нас, правда, всё есть: дружная команда, мудрый тренерский штаб. На мой взгляд, нам нужно один раз пройти второй раунд, после чего все оковы спадут.

    "Локомотив" летом серьёзно усилился, пришли Максим Шалунов и Рид Буше, потом подъехал Артём Анисимов. Что пошло не так? Я думаю, слишком много ожиданий на нас возлагали. Причём все. Думали, что всё, Кубок Гагарина уже наш. Может быть, кто-то из парней тоже посчитал, что и регулярный чемпионат пройдёт гладко, и в плей-офф всё будет как по маслу. Получилось всё наоборот», — цитирует Каюмова официальный сайт КХЛ.

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