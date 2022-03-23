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    «Трактор» разгромил «Салават» в Уфе, сравняв счет в серии

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Трактор Салават Юлаев
    Уфимский «Салават Юлаев» потерпел домашнее поражение от челябинского «Трактора» (1:7) в четвертом матче 1/2 финала Восточной конференции КХЛ.

    «Трактор»
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    «Трактор»

    Дубль в составе победителей оформил нападающий Томаш Гика, записавший на свой счет еще и голевую передачу.

    Еще по разу в составе «Трактор» отличались Виталий Кравцов, Сергей Телегин, Ник Бэйлен, Алексей Бывальцев и Кирилл Капустин.

    Единственная шайба «Салавата» на счету Алексея Пустозерова.

    КХЛ. Кубок Гагарина-2022. Восточная конференция. 1/2 финала
    «Салават Юлаев» (Уфа) — «Трактор» (Челябинск) — 1:7 (1:2, 0:4, 0:1)
    Голы: Гика — 3, 0:46 — 0:1. Гика — 4 (Кулик, Блажиевский), 16:11 — 0:2. Пустозеров — 3 (Пименов), 17:35 — 1:2. Бэйлен — 3 (бол., Пулккинен, Кравцов), 23:09 — 1:3. Телегин — 2 (Калинин, Блажиевский), 27:21 — 1:4. Кравцов — 4 (бол., Яруллин, Гика), 30:52 — 1:5. Бывальцев — 2, 38:38 — 1:6. Капустин — 1 (Кравцов, Телегин), 57:16 — 1:7Вратари: Шарыченков (Скрынник, 27:21) — ВиллБроски: 29 (12+8+9) — 35 (11+14+10)Штраф: 36 — 23

    Счет в серии до четырех побед стал равным: 2-2. Следующая игра пройдет в Челябинске 25 марта.

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