«Трактор» разгромил «Салават» в Уфе, сравняв счет в серии

Уфимскийпотерпел домашнее поражение от челябинского(1:7) в четвертом матче 1/2 финала Восточной конференции КХЛ.

Дубль в составе победителей оформил нападающий Томаш Гика, записавший на свой счет еще и голевую передачу.

Еще по разу в составе «Трактор» отличались Виталий Кравцов, Сергей Телегин, Ник Бэйлен, Алексей Бывальцев и Кирилл Капустин.

Единственная шайба «Салавата» на счету Алексея Пустозерова.

КХЛ. Кубок Гагарина-2022. Восточная конференция. 1/2 финала «Салават Юлаев» (Уфа) — «Трактор» (Челябинск) — 1:7 (1:2, 0:4, 0:1) Голы: Гика — 3, 0:46 — 0:1. Гика — 4 (Кулик, Блажиевский), 16:11 — 0:2. Пустозеров — 3 (Пименов), 17:35 — 1:2. Бэйлен — 3 (бол., Пулккинен, Кравцов), 23:09 — 1:3. Телегин — 2 (Калинин, Блажиевский), 27:21 — 1:4. Кравцов — 4 (бол., Яруллин, Гика), 30:52 — 1:5. Бывальцев — 2, 38:38 — 1:6. Капустин — 1 (Кравцов, Телегин), 57:16 — 1:7Вратари: Шарыченков (Скрынник, 27:21) — ВиллБроски: 29 (12+8+9) — 35 (11+14+10)Штраф: 36 — 23

Счет в серии до четырех побед стал равным: 2-2. Следующая игра пройдет в Челябинске 25 марта.