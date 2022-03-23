ЦСКА отыгрался с 0:3 в матче с «Динамо» и вышел в финал Западной конференции

Московскоепотерпело домашнее поражение от столичного(3:6) в четвертом матче 1/2 финала Западной конференции ЦСКА.

Бело-голубые забросили три шайбы в ворота соперника за первые 10 минут: отличились Оскар Линдберг, Станислав Галиев и Вадим Шипачев.

Но потом ЦСКА сумел переломить ход матча. Голы армейцев на свой счет записали Андрей Светлаков, Михаил Григоренко, Павел Карнаухов, Сергей Плотников, Даррен Дитц и Никита Нестеров.

КХЛ. Западная конференция. 1/2 финала конференций «Динамо М» (Москва) — ЦСКА (Москва) — 3:6 (3:1, 0:1, 0:4) Голы: Линдберг — 2, 0:34 — 1:0. Галиев — 6 (Линдберг, Войнов), 7:18 — 2:0. Шипачев — 3 (бол.), 9:42 — 3:0. Светлаков — 2, 18:21 — 3:1. Григоренко — 4 (бол., Слепышев, Соркин), 30:45 — 3:2. Карнаухов — 2 (Сергеев, Провольнев), 41:09 — 3:3. Плотников — 3 (Каменев), 52:17 — 3:4. Дитц — 1 (бол., Григоренко), 54:38 — 3:5. Нестеров — 1 (бол., Каменев, Дитц), 55:09 — 3:6Вратари: Еременко — ФедотовБроски: 26 (11+9+6) — 31 (10+8+13)Штраф: 14 — 10

ЦСКА одержал четвертую победу в серии подряд (4-0). Красно-синие первыми вышли в полуфинал Кубка Гагарина.