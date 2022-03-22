Воробьев: Непонятно, почему «Магнитка» в этом плей-офф играет лучше на выезде, чем дома

Главный тренер «Металлурга»прокомментировал победу над(5:2) в третьем четвертьфинальном матче Кубка Гагарина.

«Хорошая игра, молодцы ребята, что здорово отработали: компактно, все вместе, много бросков блокировали. Голдобин сделал хет-трик, но я бы отметил всю команду.

Когда мемуары буду писать, попробую ответить, почему так не получилось сыграть дома. "Авангард" хорош в игре без шайбы, если проигрываешь две-три шайбы, то очень сложно. Когда они уступают, им надо раскрываться. Это разные вещи.

Пока нет объяснения, почему команда в этом плей-офф играет лучше на выезде, чем дома. Главное — до четырех побед», — передает слова Воробьева Sport24.

Благодаря этой победе «Металлург» сократил отставание в серии (1-2). Следующий матч состоится также в Балашихе 24 марта.