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    Воробьев: Непонятно, почему «Магнитка» в этом плей-офф играет лучше на выезде, чем дома

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    Главный тренер «Металлурга» Илья Воробьев прокомментировал победу над «Авангардом» (5:2) в третьем четвертьфинальном матче Кубка Гагарина.

    Илья Воробьев
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    Илья Воробьев

    «Хорошая игра, молодцы ребята, что здорово отработали: компактно, все вместе, много бросков блокировали. Голдобин сделал хет-трик, но я бы отметил всю команду.

    Когда мемуары буду писать, попробую ответить, почему так не получилось сыграть дома. "Авангард" хорош в игре без шайбы, если проигрываешь две-три шайбы, то очень сложно. Когда они уступают, им надо раскрываться. Это разные вещи.

    Пока нет объяснения, почему команда в этом плей-офф играет лучше на выезде, чем дома. Главное — до четырех побед», — передает слова Воробьева Sport24.

    Благодаря этой победе «Металлург» сократил отставание в серии (1-2). Следующий матч состоится также в Балашихе 24 марта.

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