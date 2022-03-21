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    В «Сибири» объяснили ситуацию с отъездом вратаря Харри Сятери в НХЛ

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Сибирь НХЛ
    Генеральный директор «Сибири» Кирилл Фастовский прокомментировал ситуацию с отъездом голкипера команды Харри Сятери в Национальную хоккейную лигу.

    Харри Сятери
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    Харри Сятери

    «С Харри Сятери была договорённость о его отъезде в НХЛ. Контракт Сятери с "Сибирью" на следующий сезон зарегистрирован в базе. Нынешний контракт у него расторгнут, а новый — заключён. В "Торонто" он поехал на конец этого сезона, а его контрактные обязательства с нами наступают со следующего», — сказал Фастовский в беседе с корреспондентом «Чемпионата».

    Вчера «Торонто» подписал контракт с олимпийским чемпионом — 2022 в составе сборной Финляндии и бывшим вратарём «Сибири» Харри Сятери. 4 марта 32-летний финский хоккеист покинул «Сибирь». Это произошло во время игры новосибирской команды в плей-офф Континентальной хоккейной лиги с уфимским «Салаватом Юлаевым». «Сибирь» в итоге вылетела из розыгрыша Кубка Гагарина после пяти матчей.

    Голкипер выступал за «Сибирь» с 2019 года. В досрочно завершившемся регулярном сезоне КХЛ принял участие в 38 матчах, отражая в среднем 92,6% бросков при коэффициенте надёжности 2,02. В плей-офф Сятери сыграл в одной встрече, отразив 93,3% бросков и пропустив две шайбы.

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