В «Сибири» объяснили ситуацию с отъездом вратаря Харри Сятери в НХЛ

Генеральный директор «Сибири»прокомментировал ситуацию с отъездом голкипера командыв Национальную хоккейную лигу.

«С Харри Сятери была договорённость о его отъезде в НХЛ. Контракт Сятери с "Сибирью" на следующий сезон зарегистрирован в базе. Нынешний контракт у него расторгнут, а новый — заключён. В "Торонто" он поехал на конец этого сезона, а его контрактные обязательства с нами наступают со следующего», — сказал Фастовский в беседе с корреспондентом «Чемпионата».

Вчера «Торонто» подписал контракт с олимпийским чемпионом — 2022 в составе сборной Финляндии и бывшим вратарём «Сибири» Харри Сятери. 4 марта 32-летний финский хоккеист покинул «Сибирь». Это произошло во время игры новосибирской команды в плей-офф Континентальной хоккейной лиги с уфимским «Салаватом Юлаевым». «Сибирь» в итоге вылетела из розыгрыша Кубка Гагарина после пяти матчей.

Голкипер выступал за «Сибирь» с 2019 года. В досрочно завершившемся регулярном сезоне КХЛ принял участие в 38 матчах, отражая в среднем 92,6% бросков при коэффициенте надёжности 2,02. В плей-офф Сятери сыграл в одной встрече, отразив 93,3% бросков и пропустив две шайбы.