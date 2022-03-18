ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Фрагмент матчаСенсации не вышло. «Барселона» дожала «Галатасарай» в Стамбуле
  • 15:57
    • Результаты жеребьёвки 1/4 финала Лиги Европы сезона-2021/2022
  • 14:20
    • Результаты жеребьёвки 1/4 финала Лиги чемпионов сезона-2021/2022
  • 19:30
    • «Авангард» разгромил «Магнитку» на старте второго раунда плей-офф КХЛ
  • 16:34
    • Экхофф выиграла спринт на этапе КМ в Хольменколлене, Рёйселанд — третья
  • 15:27
    • Матеуш Понитка покинул «Зенит»
    Все новости спорта

    «Авангард» разгромил «Магнитку» на старте второго раунда плей-офф КХЛ

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Авангард Металлург Мг
    Омский «Авангард» одержал выездную победу над магнитогорским «Металлургом» (8:1) в первом матче серии второго раунда плей-офф КХЛ.

    «Авангард»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Авангард»

    В составе победителей дубли оформили Дамир Шарипзянв и Николай Прохоркин, еще по шайбе забросили Иван Телегин, Наиль Якупов, Кирилла Семенов и Тимофей Давыдов.

    Единственная шайба «Металлурга» на счету Брендана Лайпсика.

    КХЛ. Кубок Гагарина. 1/2 финала конференций. Восток
    «Металлург» (Магнитогорск) — «Авангард» (Омск) — 1:8 (0:4, 1:3, 0:1)
    Голы: Телегин — 3 (бол., Якупов, Цегларик), 1:11 — 0:1. Шарипзянов — 1 (Цегларик, Прохоркин), 5:02 — 0:2. Якупов — 1 (бол., Береглазов, Цегларик), 12:13 — 0:3. Прохоркин — 3 (Сошников, Сведберг), 15:00 — 0:4. Лайпсик — 2 (бол., Чибисов, Яковлев), 22:53 — 1:4. Семенов — 2 (Брюквин), 23:59 — 1:5. Шарипзянов — 2 (Цегларик, Семенов), 32:48 — 1:6. Прохоркин — 4 (Сошников, Сведберг), 38:48 — 1:7. Давыдов — 1 (Сошников, Якупов), 45:11 — 1:8Вратари: Кошечкин (Налимов, 15:00) — Грубец (Демченко, 51:14)Броски: 19 (4+2+13) — 37 (13+11+13)Штраф: 33 — 12

    Счет в серии стал 1-0 в пользу омичей. Второй матч серии пройдет в Магнитогорске 20 марта.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Удастся ли «Хетафе» увезти очки из Бильбао?
  • «Атлетик» — «Хетафе». Прогноз и ставки
  • 1.65
    •
  • СКА разгромит «Спартак» в первой игре?
  • СКА — «Спартак». Прогноз и ставки
  • 2.18
    •
  • «Гладбах» тоже проиграет в Бохуме?
  • «Бохум» — «Боруссия» М. Прогноз и ставки
  • 2.98
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус до €122 новым игрокам ИгратьБесплатная ставка 2000 рублей ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    2.76
  • Экспресс дня 18 марта
  • Сегодня в 23:00
    •  1.65
  • Прогноз на матч Атлетик — Хетафе
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.18
  • Прогноз на матч СКА — Спартак
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.98
  • Прогноз на матч Бохум — Боруссия М
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •
  • Прогноз на матч ЦСКА — Динамо Москва
  • Хоккей
  • Завтра в 17:00
    •  2.60
  • Прогноз на матч Миннесота — Чикаго
  • Хоккей
  • Завтра в 21:00
    •  2.26
  • Прогноз на матч Интер — Фиорентина
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •  2.48
  • Прогноз на матч Зенит — Арсенал Тула
  • Футбол
  • Завтра в 19:30
    •  2.05
  • Прогноз на матч Ахмат — Локомотив
  • Футбол
  • Завтра в 16:30
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЕвротурМЧМ-2022
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие