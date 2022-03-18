«Авангард» разгромил «Магнитку» на старте второго раунда плей-офф КХЛ

«Авангард» Фото: globallookpress.com
В составе победителей дубли оформили Дамир Шарипзянв и Николай Прохоркин, еще по шайбе забросили Иван Телегин, Наиль Якупов, Кирилла Семенов и Тимофей Давыдов.
Единственная шайба «Металлурга» на счету Брендана Лайпсика.
КХЛ. Кубок Гагарина. 1/2 финала конференций. Восток
«Металлург» (Магнитогорск) — «Авангард» (Омск) — 1:8 (0:4, 1:3, 0:1)
Голы: Телегин — 3 (бол., Якупов, Цегларик), 1:11 — 0:1. Шарипзянов — 1 (Цегларик, Прохоркин), 5:02 — 0:2. Якупов — 1 (бол., Береглазов, Цегларик), 12:13 — 0:3. Прохоркин — 3 (Сошников, Сведберг), 15:00 — 0:4. Лайпсик — 2 (бол., Чибисов, Яковлев), 22:53 — 1:4. Семенов — 2 (Брюквин), 23:59 — 1:5. Шарипзянов — 2 (Цегларик, Семенов), 32:48 — 1:6. Прохоркин — 4 (Сошников, Сведберг), 38:48 — 1:7. Давыдов — 1 (Сошников, Якупов), 45:11 — 1:8Вратари: Кошечкин (Налимов, 15:00) — Грубец (Демченко, 51:14)Броски: 19 (4+2+13) — 37 (13+11+13)Штраф: 33 — 12
Счет в серии стал 1-0 в пользу омичей. Второй матч серии пройдет в Магнитогорске 20 марта.