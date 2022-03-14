Московское «Динамо» обыграло «Северсталь» и прошло в полуфинал плей-офф КХЛ

Фрагмент матча Фото: Twitter «Динамо»
По шайбе в составе победителей забросили нападающий Иван Игумнов и защитник Вячеслав Войнов.
У гостей одну шайбу отыграл нападающий Егор Морозов.
КХЛ. Запад. 1/4 финала конференций
«Динамо М» (Москва) — «Северсталь» (Череповец) — 2:1 (2:0, 0:0, 0:1)
Голы: Игумнов — 2 (Е.А. Зайцев, Фисенко), 5:56 — 1:0. Войнов — 5 (бол., О`Делл, Шипачев), 18:50 — 2:0. Морозов — 2 (Стенквист, Гуслистов), 41:07 — 2:1Вратари: Еременко — Подъяпольский (59:35)Штраф: 18 — 14Броски: 39 (18+11+10) — 19 (4+7+8)Счет в серии: 4-3
Счет в серии составил 4:3 в пользу москвичей и поэтому они прошли в следующий раунд плей-офф, получив последнюю путевку. Следующим соперником «Динамо» станет ЦСКА.