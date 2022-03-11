Кудашов: Удачно распорядились нашими моментами

Главный тренер «Динамо»прокомментировал победу над(5:2) в пятом матче серии первого раунда Кубка Гагарина-2022.

«По игре: как и предыдущие, когда-то мы владели инициативой, когда-то соперник. Удачно распорядились нашими моментами.

Пятьдесят три броска за матч? Любая игра состоит из того, чтобы забить гол — нужно бросать. Поэтому игроки бросают по воротам.

За четыре игры у нас 50 минут штрафа. Сейчас, даже не знаю, сколько у нас. Это проблема, которую мы пытаемся исправить», — приводит слова Кудашова сайт клуба.

Счет в серии после этого матча стал 3-2 в пользу московского «Динамо». Следующая игра пройдет 12 марта в Череповце.