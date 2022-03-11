Кудашов: Удачно распорядились нашими моментами

Алексей Кудашов Фото: globallookpress.com
«По игре: как и предыдущие, когда-то мы владели инициативой, когда-то соперник. Удачно распорядились нашими моментами.
Пятьдесят три броска за матч? Любая игра состоит из того, чтобы забить гол — нужно бросать. Поэтому игроки бросают по воротам.
За четыре игры у нас 50 минут штрафа. Сейчас, даже не знаю, сколько у нас. Это проблема, которую мы пытаемся исправить», — приводит слова Кудашова сайт клуба.
Счет в серии после этого матча стал 3-2 в пользу московского «Динамо». Следующая игра пройдет 12 марта в Череповце.