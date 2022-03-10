«Салават Юлаев» — «Сибирь»: Составы команд на 5-й матч первого раунда плей-офф КХЛ

Павел Коледов Фото: globallookpress.com
Стали известны составы команд.
«Салават Юлаев»
Шарыченков (Скрынник);
Науменков — Коледов, Шмелёв — Кадейкин — Кулёмин;
Хафизуллин — Мухамадуллин, Башкиров — Хохряков — Тихонов;
Панин — Антипин, Санников — Картаев — Кузьмин;
Зубарев — Бирюков, Алалыкин — Пименов — Пустозёров.
«Сибирь»
Красоткин (Ахметов);
Чайковски — Аланов, Шаров — Пьянов — Шенфельд;
Кудако — Морозов, Чесалин — Голубев — Липон;
Бодров — Ахияров, Коротков — Комаров — Ли;
Ефремов; Шашков — Яковлев — Сетдиков.
Напомним, счёт в серии — 3-1 в пользу уфимцев.