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    «Динамо» — в шаге от выхода в полуфинал Западной конференции

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    Московское «Динамо» одержало домашнюю победу над череповецкой «Северсталью» (5:2) в матче 5-го тура 1/8 финала Кубка Гагарина.

    «Динамо»
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    «Динамо»

    В составе бело-голубых шайбы забросили Оскар Линдберг (21-я минута), Антон Ведин (23), Вячеслав Войнов (25), Станислав Галиев (36) и Эрик О'Делл (52).

    Форвард московской команды Вадим Шипачев записал на свой счет три результативных передачи.

    У гостей голы забили Робин Пресс (27) и Йоонас Няттинен (31).

    КХЛ. 1/4 финала конференций. Запад. Пятый матч
    «Динамо М» (Москва) — «Северсталь» (Череповец) — 5:2 (0:0, 4:2, 1:0)
    Голы: Линдберг — 1 (Бойков, О`Делл), 20:36 — 1:0. Ведин — 2 (Шипачев), 22:17 — 2:0. Войнов — 3 (Петерссон), 24:10 — 3:0. Пресс — 2 (бол., Стенквист, Вовченко), 26:49 — 3:1. Няттинен — 3 (бол., Вовченко, Гераськин), 30:02 — 3:2. Галиев — 4 (Сергеев, Шипачев), 35:19 — 4:2. О`Делл — 2 (бол., Линдберг, Шипачев), 51:35 — 5:2Нереализованные буллиты: Линдберг (Динамо М), 33:35, Сергеев (Динамо М), 38:00Вратари: Еременко — Подъяпольский (Шугаев, 26:49, 59:21)Броски: 53 (16+20+17) — 22 (7+11+4)Штраф: 10 — 12

    «Динамо» вышло вперед в серии — 3-2. Шестой матч между командами состоится 12 марта в Череповце.

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