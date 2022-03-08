Квартальнов: Рады, что наконец-то обыграли «Авангард» в овертайме

Главный тренер «Ак Барса»поделился впечатлениями после победы над «Авангардом» (3:2 ОТ) в четвертом матче серии.

«Хорошая игра. Немного не дотерпели, но рады, что наконец-то обыграли "Авангард" в овертайме, потому что и в прошлом году, и в этом в овертаймах мы были очень не очень. Здорово, что едем в Казань, возвращаем туда серию.

В перерыве перед овертаймом сказал ребятам, что хватит, наверное, проигрывать в овертаймах, наш черед должен прийти. Но на самом деле не надо было ничего говорить. Все прекрасно все понимают.

У нас были хорошие моменты и в первом периоде, и во втором. Здорово, что забили три гола, когда в прошлом матче было ноль. Понимаете, все на тоненького. Здорово, что мы перевернули эту страничку.

Я не думаю, что мы много всего поменяли. Реализовали моменты, которые были, и в этом и есть разница. Можно говорить, что успокоили ребят, но проигрывать нельзя было — давление было на ребят, и они справились.

Давление продолжится, но ничего, у нас хорошая команда, которая умеет играть.

Тимур Билялов играет очень хорошо, нас это устраивает. Дело в нас — нужно чуть больше забивать, играть в стык.

Если бы клюшка была в одной руке, то не было бы ни первого, ни второго гола», — приводит «Бизнес Online» слова тренера.