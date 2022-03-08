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    Квартальнов: Рады, что наконец-то обыграли «Авангард» в овертайме

    Хоккей Прогнозы на КХЛ Ак Барс Авангард КХЛ
    Главный тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов поделился впечатлениями после победы над «Авангардом» (3:2 ОТ) в четвертом матче серии.

    Дмитрий Квартальнов
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    Дмитрий Квартальнов

    «Хорошая игра. Немного не дотерпели, но рады, что наконец-то обыграли "Авангард" в овертайме, потому что и в прошлом году, и в этом в овертаймах мы были очень не очень. Здорово, что едем в Казань, возвращаем туда серию.

    В перерыве перед овертаймом сказал ребятам, что хватит, наверное, проигрывать в овертаймах, наш черед должен прийти. Но на самом деле не надо было ничего говорить. Все прекрасно все понимают.

    У нас были хорошие моменты и в первом периоде, и во втором. Здорово, что забили три гола, когда в прошлом матче было ноль. Понимаете, все на тоненького. Здорово, что мы перевернули эту страничку.

    Я не думаю, что мы много всего поменяли. Реализовали моменты, которые были, и в этом и есть разница. Можно говорить, что успокоили ребят, но проигрывать нельзя было — давление было на ребят, и они справились.

    Давление продолжится, но ничего, у нас хорошая команда, которая умеет играть.

    Тимур Билялов играет очень хорошо, нас это устраивает. Дело в нас — нужно чуть больше забивать, играть в стык.

    Если бы клюшка была в одной руке, то не было бы ни первого, ни второго гола», — приводит «Бизнес Online» слова тренера.

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