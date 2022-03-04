Хартли: Один из лучших матчей, которые я видел у «Авангарда» за все четыре года

Главный тренер омскогопрокомментировал победу своей команды надво втором матче серии (5:2).

Счет в серии 1/4 финала Восточной конференции Кубка Гагарина стал 2-0 в пользу омичей.

«Возможно, это один из лучших матчей, которые я видел у "Авангарда" за все четыре года, которые я здесь провел. Полный контроль, настоящая командная игра, невероятная самоотдача.

У нас ни разу не было большинства, но мы реализовали свои моменты в меньшинстве. Это были ключевые моменты игры. Три периода — три очень разных хоккея.

Конечно, у нас был свой план на матч, но в третьем периоде мы уже играли по счету. Отлично прессинговали, шли на ворота. Посмотрите на наши шайбы, они о много говорят.

Агрессивная игра в меньшинстве — это часть нашей культуры. Мы так тренируемся, у нас скоростной хоккей. В первом моменте поборолся Найт, Телегин реализовал момент. Во втором случае Семен постарался и подловил на выходе из зоны соперника.

У нас и в прошлом году в финале были такие моменты. Это часть нашего мышления. Не испытываем страха ни перед кем. Так что я горжусь своими ребятами.

Пока все невероятно для нас складывается, но мы крайне далеки от своей цели. Праздновать еще рано, много матчей впереди», — сказал Хартли «Спорт-Экспрессу».