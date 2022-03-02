«Авангард» дожал «Ак Барс» в овертайме первого матча плей-офф КХЛ

Казанскийпотерпел домашнее поражение от омского(1:2) в первом матче первого раунда плей-офф КХЛ.

В составе победителей дубль оформил Николай Прохоркин, открывший счет в концовке встречи и забросивший победную шайбу в овертайме. Оба раза ему ассистировал Петер Цегларик.

За хозяев отличился Дмитрий Кагарлицкий.

КХЛ. 1/4 финала конференций «Ак Барс» (Казань) — «Авангард» (Омск) — 1:2 ОТ (0:0, 0:0, 1:1, 0:1) Голы: Прохоркин — 1 (Цегларик, Шарипзянов), 53:01 — 0:1. Кагарлицкий — 1 (Коваленко, Демерс), 55:36 — 1:1. Прохоркин — 2 (Цегларик), 63:52 — 1:2Вратари: Билялов — ГрубецБроски: 29 (6+13+8+2) — 29 (12+8+6+3)Штраф: 10 — 14

Счет в серии стал 1-0 в пользу омичей. Следующая игра пройдет 4 марта в Казани.