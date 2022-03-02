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    «Авангард» дожал «Ак Барс» в овертайме первого матча плей-офф КХЛ

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Ак Барс Авангард
    Казанский «Ак Барс» потерпел домашнее поражение от омского «Авангарда» (1:2) в первом матче первого раунда плей-офф КХЛ.

    «Авангард»
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    «Авангард»

    В составе победителей дубль оформил Николай Прохоркин, открывший счет в концовке встречи и забросивший победную шайбу в овертайме. Оба раза ему ассистировал Петер Цегларик.

    За хозяев отличился Дмитрий Кагарлицкий.

    КХЛ. 1/4 финала конференций
    «Ак Барс» (Казань) — «Авангард» (Омск) — 1:2 ОТ (0:0, 0:0, 1:1, 0:1)
    Голы: Прохоркин — 1 (Цегларик, Шарипзянов), 53:01 — 0:1. Кагарлицкий — 1 (Коваленко, Демерс), 55:36 — 1:1. Прохоркин — 2 (Цегларик), 63:52 — 1:2Вратари: Билялов — ГрубецБроски: 29 (6+13+8+2) — 29 (12+8+6+3)Штраф: 10 — 14

    Счет в серии стал 1-0 в пользу омичей. Следующая игра пройдет 4 марта в Казани.

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