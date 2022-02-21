Герман Титов может возглавить рижское «Динамо»

Главным тренером рижского «Динамо» может стать, работающий ассистентом главного тренера в екатеринбургском «Автомобилисте». Об этом сообщает hokejazinas со ссылкой на подкаст «FaceOff».

56-летний специалист работает в КХЛ восьмой сезон. Также он работал на протяжении трёх с половиной лет в качестве главного тренера.

В качестве главного тренера Титов работал в московском «Спартаке», омском «Авангарде» и челябинском «Тракторе».

В начале февраля КХЛ объявила о досрочном завершении регулярного чемпионата. Участники плей-офф определялись по проценту набранных очков. В 45 играх команда из Латвии эти набрала 37 очков. К моменту завершения сезона рижане подошли на последней, 12 строчке в таблице Западной конференции.