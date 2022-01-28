«Металлург» сыграет два матча со сборной Белоруссии в рамках сбора в Минске

Магнитогорскийв рамках изначально запланированного учебно-тренировочного сбора в Минске, который пройдет с 1 по 13 февраля, сыграет два контрольных матча со сборной Белоруссии, информирует пресс-служба клуба.

Игры пройдут 9 и 13 февраля на «Олимпик Арене» в Минске.

«Металлург» сыграет со сборной Беларуси

Магнитогорский «Металлург», в рамках изначально запланированного учебно-тренировочного сбора в Минске, который пройдёт с 1 по 13 февраля, сыграет два контрольных матча со сборной Беларуси.#Металлург #Магнитогорск #ММК #Братьяпоогню pic.twitter.com/ma5pXWXkv7 — HCMETALLURG (@MetallurgMgn) January 28, 2022

Сборная Беларуси не сумела отобраться на Олимпийские игры 2022 года в Пекине (Китай).

«Металлург» на момент остановки регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги занимал второе место в турнирной таблице Восточной конференции, имея в своём активе 71 балл после 48 проведённых встреч.