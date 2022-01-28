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    «Металлург» сыграет два матча со сборной Белоруссии в рамках сбора в Минске

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Металлург Мг
    Магнитогорский «Металлург» в рамках изначально запланированного учебно-тренировочного сбора в Минске, который пройдет с 1 по 13 февраля, сыграет два контрольных матча со сборной Белоруссии, информирует пресс-служба клуба.

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    Игры пройдут 9 и 13 февраля на «Олимпик Арене» в Минске.

    Сборная Беларуси не сумела отобраться на Олимпийские игры 2022 года в Пекине (Китай).

    «Металлург» на момент остановки регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги занимал второе место в турнирной таблице Восточной конференции, имея в своём активе 71 балл после 48 проведённых встреч.

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