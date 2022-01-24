Чешский «Кладно» объявил о переходе Захара Арзамасцева

Клуб чешской лиги «Рытиржи Кладно», за который выступает Яромир Ягр, на официальном сайте объявил о переходе защитника

В текущем сезоне Арзамасцев провёл 17 матчей в регулярном чемпионате КХЛ за «Автомобилист» и набрал одно очко за результативную передачу, затем расторгнув контракт с клубом.

Он выступал за екатеринбургскую команду второй сезон. В чемпионате-2020/2021 Арзамасцев сыграл 40 матчей с учётом регулярки и плей-офф и отдал суммарно девять передач. Последний гол защитник забил ещё в сезоне-2019/2020, выступая за «Салават Юлаев».

«Кладно» занимает 14-е место из 15 в таблице чемпионата Чехии. В зону плей-офф попадут первые 12 команд. Отставание «Кладно» от 12-й строчки составляет 12 очков.