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    Красоткин: Наш хоккей заключается в командной работе. Это сильная сторона «Сибири»

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Сибирь
    Голкипер «Сибири» Антон Красоткин рассказал о новом контракте с клубом, а также о ходе текущего сезона КХЛ.

    Антон Красоткин
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    Антон Красоткин

    «Какой пункт в новом контракте оказался решающим? Нет какого-то отдельного пункта. Здесь всё вместе. Меня в Новосибирске абсолютно всё устраивает. Я очень рад, что всё так быстро сложилось. По сути, и переговоров как таковых не было. Множество факторов сошлись, чтобы я остался ещё на два года.

    Сейчас кажется, что "Сибирь" — это единый кулак. Но так ведь было не весь сезон? У каждой команды бывают хорошие отрезки и неудачные серии. Но в чём заключается понятие "команда"? Это когда мы вместе переносим радости и невзгоды. Важно идти по чемпионату ровно, а не на волнах, чередуя победы с поражениями. Наш хоккей заключается в командной работе. Это сильная сторона "Сибири".

    Начало сезона у "Сибири" не задалось? Действительно, это был непростой период. В Подольске заканчивался выезд, с которого мы не увезли ни одной победы. Именно в таких ситуациях и проявляется командный характер. Потом вернулись в Новосибирск и выдали серию из четырёх побед. Мы сплотились, и это дало результат, и продолжает давать по сей день. В октябре мы заложили фундамент.

    У нас были собрания с тренерами, разговоры между собой, с руководством. Конкретные слова воспроизвести не могу — это всё-таки внутренняя кухня. На мой взгляд, переломным стал не какой-то разговор, а матч с минским "Динамо". Мы и так проиграли уже четыре встречи подряд, а тут "горели" перед своими болельщиками со счётом 0:2. Тяжело собраться в такой ситуации. Но в команде была внутренняя сила и уверенность. В итоге тот матч выиграли 3:2, хотя многое было против нас.

    Конечно, болельщики хотят видеть яркий хоккей, шоу, много голов. Но поймите, что для нас самое главное — это победа. Будь она добыта с минимальным счётом или матч закончится 7:6. Нужно чем-то жертвовать, чтобы вырвать очки. Иногда зрелищностью.

    В "Сибири" играет Вячеслав Литовченко — лидер среди нападающих в КХЛ по количеству блокированных бросков. Как вратарь испытываю особое уважение? Конечно! Слава в этом главный специалист, но не он один бросается под шайбу. У нас все ребята готовы жертвовать собой, исправлять ошибки друг друга. Признаюсь, когда вижу, как партнёры ловят на себя броски, мне даже страшно за них. У нас, вратарей, хотя бы есть нормальная защита», — цитирует Красоткина пресс-служба КХЛ.

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