ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Рюдигер принес победу «Челси»«Челси» громко прихлопнул надежды «Тоттенхэма» на трофей
  • 18:06
    • Валиева выиграла короткую программу на чемпионате Европы с мировым рекордом
  • 20:33
    • «Автомобилист» прервал серию поражений, уверенно обыграв «Северсталь»
    Все новости спорта

    Московское «Динамо» расплатилось по долгам за прошедший сезон

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Динамо
    Московское «Динамо» расплатилось по всем финансовым задолженностям за прошлый сезон, сообщает «СЭ».

    Фрагмент матча
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Фрагмент матча

    Также отмечается, что хоккеисты клуба получили зарплату за ноябрь текущего сезона.

    Ранее сообщалось о финансовых проблемах у бело-голубых: в клубе игрокам в течение почти двух месяцев не платили зарплату, не выплачивались премии за победы в текущем сезоне, а также некоторые хоккеисты не получили бонусы по контрактам за прошедший сезон.

    В настоящий момент «Динамо» располагается на второй строчке в турнирной таблице Западной конференции КХЛ, имея в своём активе 64 балла после 48 проведённых встреч. В последнем перед приостановкой сезона матче подопечные Алексея Кудашова уступили дома «Йокериту» (2:3).

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Будет ли «Ливерпуль» играть всерьез?
  • «Ливерпуль» — «Арсенал». Прогноз и ставки
  • 2.37
    •
  • «Атлетико» и «Атлетик» не порадуют результативностью?
  • «Атлетико» — «Атлетик». Прогноз и ставки
  • 2.15
    •
  • Подопечные Шевченко хоть раз огорчат его бывший клуб
  • «Милан» — «Дженоа». Прогноз и ставки
  • 2.07
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус до €122 новым игрокам ИгратьБонус до €100 для новых клиентов Играть$30 бонусом от легендарного букмекера ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.73
  • Экспресс дня 13 января
  • Сегодня в 23:00
    •  2.37
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Арсенал
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.15
  • Прогноз на матч Атлетико — Атлетик
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.07
  • Прогноз на матч Милан — Дженоа
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Флорида — Даллас
  • Хоккей
  • Послезавтра в 03:00
    •  2.31
  • Прогноз на матч Боруссия Д — Фрайбург
  • Футбол
  • Завтра в 22:30
    •  1.85
  • Прогноз на матч Карацев — Эванс
  • Теннис
  • Завтра в 12:30
    •  2.43
  • Прогноз на матч Опелка — Маррей
  • Теннис
  • Завтра в 07:00
    •  2.08
  • Прогноз на матч Колорадо — Аризона
  • Хоккей
  • Послезавтра в 05:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 1000 ₽В мобильном приложении Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЕвротурМЧМ-2022
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие