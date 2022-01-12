«Адмирал» выиграл у «Сибири»

«Адмирал» продлил победную серию до трех матчей Фото: hcadmiral.ru
Встреча во Владивостоке завершилась со счетом 2:1 в пользу «Адмирала».
В составе хозяев авторами заброшенных шайб стали Либор Шулак и Марк Верба.
От крестовины! Просто идеальная точность Марка Вербы. pic.twitter.com/gukkukb0nd— КХЛ (@khl) January 12, 2022
У гостей отличился Денис Голубев.
«Адмирал» продлил победную серию до трех матчей.
«Адмирал» занимает 11-е место в Восточной конференции — 33 очка. «Сибирь» с 57 очками располагается на шестой строчке.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Адмирал» (Владивосток) — «Сибирь» (Новосибирская область) — 2:1 (0:0, 1:1, 1:0)
Голы: Шулак — 8 (Мозик, Кестнер), 26:57 — 1:0. Голубев — 10 (мен.), 36:52 — 1:1. Верба — 5 (Шэн, А.А. Шевченко), 48:54 — 2:1Вратари: Серебряков — Сятери (58:53)Штраф: 4 — 6Броски: 30 (7+14+9) — 27 (10+8+9)