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    «Адмирал» выиграл у «Сибири»

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Адмирал Сибирь
    «Адмирал» одержал домашнюю победу над «Сибирью» в рамках регулярного чемпионата КХЛ.

    «Адмирал» продлил победную серию до трех матчей
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    «Адмирал» продлил победную серию до трех матчей

    Встреча во Владивостоке завершилась со счетом 2:1 в пользу «Адмирала».

    В составе хозяев авторами заброшенных шайб стали Либор Шулак и Марк Верба.

    У гостей отличился Денис Голубев.

    «Адмирал» продлил победную серию до трех матчей.

    «Адмирал» занимает 11-е место в Восточной конференции — 33 очка. «Сибирь» с 57 очками располагается на шестой строчке.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Адмирал» (Владивосток) — «Сибирь» (Новосибирская область) — 2:1 (0:0, 1:1, 1:0)
    Голы: Шулак — 8 (Мозик, Кестнер), 26:57 — 1:0. Голубев — 10 (мен.), 36:52 — 1:1. Верба — 5 (Шэн, А.А. Шевченко), 48:54 — 2:1Вратари: Серебряков — Сятери (58:53)Штраф: 4 — 6Броски: 30 (7+14+9) — 27 (10+8+9)

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