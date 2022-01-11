«Йокерит» одержал волевую победу над московским «Динамо»

В очередном матче регулярного чемпионата КХЛна выезде обыграл московскоесо счётом 2:3.

За «Динамо» шайбу забрасывали Антон Ведин и Роб Клинкхаммер. За гостей отличились Никлас Йенсен и Отто Лескинен. А победную шайбу забросил Ханнес Бьёрнинен.

КХЛ «Динамо М» (Москва) — «Йокерит» (Хельсинки) — 2:3 (0:0, 1:1, 1:2) Голы: Ведин — 8 (бол., Петерссон, Шипачев), 26:58 — 1:0. Йенсен — 19 (бол., Хольм, Шредер), 31:37 — 1:1. Лескинен — 4 (О`Нилл), 48:23 — 1:2. Клинкхаммер — 6 (Линдберг, Шипачев), 52:30 — 2:2. Бьернинен — 10 (Йенсен, Скленичка), 58:35 — 2:3Вратари: Бочаров (58:46 — 59:39) — ЛиндбекШтраф: 16 — 14Броски: 28 (10+5+13) — 32 (12+12+8)Судьи: Оскирко, Сидоренко

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Динамо» 13 января в Москве сыграет со «Спартаком». «Йокерит» в этот же день в Магнитогорске должен был встретиться с «Металлургом», но матч отменили. Теперь финны сыграют лишь 19 января — в Хельсинки со СКА.