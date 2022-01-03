«Динамо» обыграло «Локомотив» и возглавило таблицу Западной конференции

Московскоеодержало победу над ярославским(2:1) в выездном матче регулярного чемпионата КХЛ.

В составе победителей по шайбе забросили Дмитрий Рашевский и Станислав Галиев.

Единственный гол у хозяев на счету Артема Анисимова.

КХЛ. Регулярный чемпионате «Локомотив» (Ярославль) — «Динамо» (Москва) — 1:2 (0:0, 1:1, 0:1) Голы: Рашевский — 19, 25:01 — 0:1. Анисимов — 6 (Осипов, Алексеев), 30:42 — 1:1. Галиев — 23 (бол., Войнов), 53:38 — 1:2Вратари: Паскуале — БочаровБроски: 38 (15+15+8) — 19 (9+5+5)Штраф: 2 — 2

«Динамо» благодаря этой победе вышло на 1-е место в Западной конференции с 63 очками после 45 встреч. «Локомотив» потерпел второе поражение подряд и идет 6-м на Западе.